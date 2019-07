Scontro tra due auto in Altopiano: 5 feriti (FOTO)

Alle 16 circa, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Provinciale nel comune di Foza per un incidente stradale tra due auto: cinque feriti. La squadra dei pompieri arrivata da Asiago, ha messo in sicurezza i veicoli e soccorso congiuntamente a personale del suem 118 i feriti delle due auto tra cui due minori. Al vaglio dei Carabinieri la dinamica del sinistro, dello scontro frontale tra la Ford Fiesta dove viaggiava una famiglia di quattro persone e l’Opel Corsa con a bordo due coniugi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate al 19:30, con il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada, rimasta chiusa al traffico per circa 2 ore