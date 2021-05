Scontro tra due auto e moto: morto il centauro

Ieri sera alle 23:20, in via Turazza a Padova, i vigili del fuoco sono dovui intervenire per un incidente stradale tra due auto e una moto in cui è morto il centauro. I pompieri, arrivati con l’autogrù sul posto, hanno messo il luogo in sicurezza, stendendo un tappeto di schiuma per una copiosa perdita di carburante e hanno soccorso il motociclista. Il sessantaquattrenne però non ce l’ha fatta: il Suem ne ha dovuto dichiarare la morte. Illesi i conducenti delle altre due auto. Sul posto anche la polizia locale, sul posto per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro.