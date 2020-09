Scontro tra camion in A4: sacchi di cemento in strada, traffico bloccato

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Schianto fra camion in A4 oggi, poco prima delle 8.30 e dal Tir volano i sacchi di cemento: autostrada bloccata al km 418, tra i caselli di San Dona – Noventa e Meolo – Roncade in direzione Venezia. Non ci sono persone ferite.



Il traffico risulta bloccato. I pompieri arrivati da San Donà con due automezzi, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due autisti venuti fuori senza danni fisici apparenti sono stati controllati dal personale sanitario del Suem. Il carico di uno degli automezzi che trasportava sacchi di cemento è caduto lungo la carreggiata e sono ora in corso le operazioni di recupero del carico e di recupero degli automezzi coinvolti.