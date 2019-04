Scontro tra auto e microcar: 2 feriti

Questa mattina alle 11 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo SP 35 in località Peschiera dei Muzzi a Sovizzo per lo scontro tra una Microcar e un’auto: due feriti. A dare l’allarme e prestare i primi soccorsi un vigile del fuoco libero dal servizio che stava percorrendo la strada. I pompieri arrivati da Vicenza hanno estratto un anziano 88 enne, rimasto incastrato nel quadriciclo, intanto assistito dal vigile, che è stato preso in cura dal personale del suem 118 ed elitrasportato in ospedale a Vicenza. Portato in pronto soccorso anche l’autista cinese dell’Audi A4 finito con l’auto nel fossato, rimasto ferito in modo lieve. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.