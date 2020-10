Pauroso scontro tra auto all’alba: 2 feriti

Questa mattina, poco prima dell’alba, i vigili del fuoco sono intervenuti a Bagnolo di Lonigo per un incidente tra due auto: due feriti. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto un giovane uomo da una Peugeot 207, finita contro un cancello dopo essersi precedentemente scontrata con un platano e l’altra auto. Il ragazzo è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale, come anche l’autista dell’Alfa Romeo 156, finita fuori strada. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.