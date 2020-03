Scontro tra 2 auto: un ferito

Alle 8 circa di stamattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Don Giuseppe Lago a Cittadella per un incidente tra due auto: un ferito. La squadra dei pompieri arrivata dal locale distaccamento, ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto rovesciata su un fianco il guidatore. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere portato in ambulanza ospedale. Illeso l’altro automobilista. La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro. le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.