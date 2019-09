Scontro tra 2 auto e 1 furgone portavalori: 4 feriti (FOTO)

Alle 9:15, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada San feliciano ad Alonte per un incidente stradale tra due auto e un furgone portavalori: quattro feriti. I pompieri accorsi da Lonigo hanno estratto il conducente rimasto incastrato al posto guida di un’Alfa Romeo Giulietta, che dopo essersi scontrato con il furgone con a bordo due uomini e poi carambolata per scontrarsi con un’Audi A3 condotta da una donna. Il ferito della Giulietta è stato stabilizzato dal personale del Suem e trasferito in ospedale. Assistititi dai sanitari anche gli altri due vigilanti del trasporto valori e la donna alla guida dell’auto portati in pronto soccorso dalle tre ambulanze intervenute sul posto. I carabinieri e la polizia locale di Lonigo hanno deviato il traffico eseguito i rilievi del sinistro e vigilato sul furgone, fino all’arrivo di un altro mezzo blindato, dove sono stati trasferiti valori e armi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.