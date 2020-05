Scontro tra 2 auto e 1 bici: 1 morto e 2 feriti

Ieri sera alle 20:10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Marconi a San Pietro Viminario per un incidente che ha coinvolto due auto e una bici: deceduto un uomo e due feriti. La squadra dei pompieri arrivata da Este ha messo in sicurezza i mezzi e partecipato ai soccorsi dell’autista dell’Alfa Romeo Giulia, purtroppo il personale medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Il ciclista minorenne e l’autista dell’alfa Romeo Giulietta che si è capovolta nello scontro, erano già stati soccorsi dai sanitari e trasferiti in ambulanza in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso e i vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.