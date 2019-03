Scontro tra 2 auto all’incrocio: autista positivo all’alcol-test

Incidente stamattina alle 8.50 sulla statale a Montecchio Maggiore, in viale Trieste all’altezza del semaforo e dell’incrocio con via Pozzan tra una Yaris condotta da G.C., uomo di Montecchio di 55 anni con a bordo la moglie L.C. di 51 anni e la Fiesta di R.V. 59 anni originario dei paesi dell’ex Yugoslavia anche lui residente a Montecchio Maggiore. Da quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la Fiesta circolava sulla strada proveniente da Vicenza verso Verona: all’incrocio con via Bogara ha urtato con la propria parte anteriore la fiancata sinistra della Toyota che stava uscendo da via Nogara con manovra di svolta a sinistra. Il conducente della Fiesta è risultato positivo all’etilometro e quindi in stato di ebbrezza con alcolemia di quasi 0.80 grammi litro oltre i 0.50 previsti. Visto che i conducenti non possono essere passati entrambi con il verde, sono in corso ulteriori accertamenti per accertare chi non ha rispettato il semaforo rosso. Sul posto, oltre a due pattuglia della polizia locale dei castelli per i rilievi e la viabilità, iI suem 118. Sono in corso accertamenti e valutazioni per definire le eventuali responsabilità.