Scontro tra 2 auto all’incrocio: 2 ferite

Alle ore 8.50 di stamane, due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute a Marano Vicentino in via Santa Lucia, all’incrocio con via Don Michelazzo, per un incidente stradale con feriti. Una Fiat Punto condotta da una 76enne, transitando in via Santa Lucia con direzione cento paese, per cause in corso d’accertamento, si è scontrata con una Peugeot 207, condotta da una 74enne, che stava circolando su via Don Michelazzo. Le vie venivano chiuse al traffico veicolare per permettere rilievi e la rimozione dei mezzi: entrambe le conducenti, ferite non gravemente, sono state trasportate all’ospedale di Santorso.