NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO —- Incidente mortale stamattina verso le 8 in Strada Marosticana da Sandrigo verso Dueville. Per cause in corso di accertamento un tir si è scontrato frontalmente con un furgone: la conducente del furgone, una 60enne, è morto sul colpo.

Traffico mattutino in tilt. Sul posto vigili del fuoco e Suem, oltre alla polizia locale Nordest Vicentino per la regolamentazione del traffico e i rilievi.