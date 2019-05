Scontro tir-auto in autostrada:3 feriti

Alle 4:35 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A13 al km 79, in corsia nord, per un camion rovesciato dopo aver impattato contro un guardrail, coinvolta anche una autovettura. I pompieri accorsi da Rovigo con due automezzi tra cui l’autogrú, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i tre feriti, i due occupanti del camion e l’automobilista, tutti in maniera non grave sono stati assistiti dal personale del SUEM 118. Il camion che trasportava meloni, si è rovesciato dopo aver urtato il guardrail al rientro di un senso alternato per lavori. Sul posto la polstrada e il personale autostradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.