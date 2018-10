Scontro scooter-auto: un morto

E’ di un morto il bilancio del terribile incidente avvenuto oggi a Carrè alle ore 16.

Vittima il conducente di uno scooter che stava percorrendo via Tedesca (da Chiuppano a Thiene). Si tratta di Angelo Panozzo, di 79 anni residente a Piovene Rocchette. L’uomo, alla guida del motociclo Piaggio 300 stava percorrendo via Tedesca con direzione sud. Giunto all’altezza del civico 17, per cause in corso di accertamento non è riuscito ad evitare l’impatto con un’auto Skoda Fabia condotta da V.M. ragazzo 20enne di Chiuppano, che nel frattempo era uscito dal parcheggio di alcuni esercizi commerciali ubicati sulla parte destra della strada. A seguito dell’urto frontale/laterale, il motociclista è rovinato sull’asfalto riportando lesioni molto gravi. Inutile il tentativo di rianimarlo da parte dei Sanitari SUEM, che hanno fatto intervenire anche un elicottero da Verona. Alle 16.40 circa l’uomo è deceduto. La moglie, passeggera nel motociclo, ha riportato varie fratture ed è stata trasportata all’Ospedale di Santorso con una seconda ambulanza. Sotto choc il conducente dell’auto, ma illeso. Intervenute 3 pattuglie della polizia locale per rilievo del sinistro e regolazione traffico.