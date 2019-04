Scontro moto-furgone: grave centauro

Poco dopo le ore 8, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada regionale padovana all’altezza di via Santa Caterina a Correzzola per lo scontro tra una moto e un furgone: grave il centauro. La squadra dei pompieri accorsa da Piove di Sacco ha messo in sicurezza i mezzi, mentre il motociclista era assistito dal personale del Suem del 118. Il centauro è stato stabilizzato ed elitrasportato in ospedale in codice rosso. Illeso l’autista del furgone. La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.