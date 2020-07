Scontro moto-camion: ferito centauro

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Un sessantacinquenne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale accaduto questa mattina Rossano Veneto. L’uomo, da Treviso, stava percorrendo in sella alla sua moto via Castion quando, secondo le prime testimonianze, avrebbe iniziato il sorpasso di un’autobotte carica di gasolio, che però stava svoltando a sinistra. L’impatto è stato violento e l’uomo è finito a terra, rimanendo schiacciato dalla sua stessa moto. Soccorso, è stato poi trasportato a Castelfranco.