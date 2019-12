Scontro in viale Venezia: i vigili del fuoco liberano autista (FOTO)

Alle 7:10, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Venezia Vicenza per lo scontro tra due auto: una persona ferita. I pompieri arrivati dalla centrale hanno messo in sicurezza le auto ed estratto da una Renault Clio il conducente, rimasto incastrato. Il ferito è stato preso in cura da personale del Suem per essere poi trasferito in pronto soccorso. Illeso l’autista dell’Audi A1. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminati dopo circa un’ora e mezza.