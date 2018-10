Scontro in Nuova Gasparona: 300 litri di gasolio sversati

Giovedì 18 ottobre poco dopo le 13 una pattuglia della Polizia Locale del distaccamento di Breganze è intervenuta a Breganze lungo la SP 111 “Nuova Gasparona”, circa 100 metri dopo la rotatoria con via Chizzalunga, in quanto era stato segnalato un grave incidente che vedeva coinvolti un autoarticolato ed una autovettura.

Giunti sul posto gli agenti hanno constatato la presenza di una squadra di vigili del fuoco intenta a mettere in sicurezza l’area del sinistro, resa viscida dallo sversamento del carburante del mezzo pesante danneggiatosi in seguito all’urto ed una pattuglia dei Carabinieri intenta a regolare il traffico veicolare, molto intenso vista l’ora.

La pattuglia vista la pericolosità del teatro dell’incidente ha fatto intervenire in supporto un’altra pattuglia del comando di Thiene per proseguire l’attività di rilievo. Dagli elementi raccolti è emerso che l’Opel Zafira condotta da C.D. 47enne di Cassola, per cause in corso di accertamento, si è spostata sulla sua sinistra andando ad invadere l’opposta corsia di marcia scontrandosi contro la parte anteriore sinistra di un camion Scania condotto da O.R. 52enne di Chieri (TO). A seguito dell’urto è stato danneggiato il serbatoio del carburante del mezzo pesante ed i circa 300 litri di gasolio contenuti, si sono sversati sulla strada. Ultimate le operazioni di rilievo e al termine della necessaria pulizia del manto stradale dai numerosi detriti e dal liquido carburante riversatosi sulla strada, il traffico è tornato alla normalità verso le ore 15:00. Nonostante i danni importanti ai veicoli, nessuno dei coinvolti ha riportato lesioni personali tali da richiedere l’intervento del SUEM 118.