Scontro in autostrada furgone-tir: muore autista (FOTO)

Questa mattina, poco dopo le 7:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 al km 446 e 880, poco dopo l’uscita di San Stino in direzione Trieste per un tamponamento tra un piccolo veicolo commerciale frigo e un autoarticolato: deceduto l’autista del mezzo più leggero. I vigili del fuoco arrivati da Portogruaro e Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla cabina il corpo senza vita dell’autista come accertato dal personale medico del SUEM. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato.