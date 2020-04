Scontro in autostrada, ferito 44enne che trasportava bombole di ossigeno

Alle 12:30, i vigili de fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Vicenza Est e Ovest in direzione Milano per un incidente tra un furgone e un camion: ferito il conducente del mezzo più leggero. L’autista di un furgone Fiat Ducato, partito da Padova, che trasportava bombole di ossigeno medicale, è entrato in collisione con lo spigolo posteriore di un autoarticolato, aprendosi letteralmente. I vigili del fuoco arrivati dalla centrale, hanno messo in sicurezza i mezzi e prestato il primo soccorso all’autista, fino all’arrivo del personale sanitario del SUEM.

L’autista 44enne è stato trasferito in ospedale. Le bombole trasportate le quali non hanno subito alcun danno, sono state caricate su un altro furgone della ditta fatto arrivare sul posto. La polstrada ha eseguito i rilievi del sinistro. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 14:30 circa.