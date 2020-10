Furgone tampona bus di studenti: estratta una donna (FOTO)

Alle 14:15 circa di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via degli Spini a Montecchio Maggiore per il tamponamento di un bus adibito a trasporto studenti, da parte di un furgone, la cui conducente è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’autista rimasta incastrata al posto guida. La giovane donna è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferita in ospedale. Nessuna persona a bordo del bus che era fermo per far scendere gli studenti è rimasta ferita. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.