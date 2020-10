Pauroso scontro furgone-auto: estratta una donna (FOTO)

Alle 11:20 di stamane i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale, in via Caselle a Noventa Vicentina per lo scontro tra un furgone e un’autovettura: una donna ferita. I pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la donna rimasta incastrata nella Fiat Punto, che è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferita in ospedale. Illese le due persone a bordo del furgone Iveco Daily. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.