Scontro frontale tra 2 auto: 4 feriti (FOTO)

Sono quattro feriti dell’incidente avvenuto tra una Mini e un’Alfa Romeo verso le 19 di stasera in via Fontanelle a Gambellara. I coinvolti sono una famiglia veronese e una ragazza di Gambellara. Le dinamiche sono ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto, i Carabinieri, i vigili del fuoco di Lonigo e Arzignano e il Suem con quattro ambulanze un elicottero. L’autista dell’Alfa è stato portato a Verona con l’elisoccorso, mentre le 3 donne ferite – madre e figlia e la ragazza alla guida della Mini – sono al San Bortolo. Pesanti disagi alla circolazione per ore, con la strada bloccata per le operazioni di soccorso.