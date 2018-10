Scontro frontale sul contributo libri, Bizzotto (Lega) a Rotta (PD): “Nel PD foga dell’ignoranza”

E’ scontro frontale sui contributi libri dopo che la Regione Veneto ha applicato una norma in base alla quale, per ottenere il contributo regionale sull’acquisto di testi scolastici in Veneto, i cittadini non comunitari devono presentare, oltre alla certificazione Isee, un certificato sul possesso di immobili o percezione di redditi all’estero rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.

La capogruppo della Lega al Parlamento Europeo, la vicentina Mara Bizzotto, risponde alla deputata del PD Alessia Rotta, che aveva parlato di foga razzista,

“I veri razzisti contro i cittadini italiani sono gli esponenti del PD e della sinistra che gridano allo scandalo per una norma di buon senso e intelligenza che è in uso anche in altri Paesi Europei come la Gran Bretagna e la Germania. Alla deputata del PD Alessia Rotta che parla di foga razzista, viene da rispondere che nel PD l’unica foga è quella dell’ignoranza”.

Lo dichiara l’europarlamentare veneta Mara Bizzotto, capogruppo della Lega al Parlamento Europeo”.

“Per noi vengono prima i nostri cittadini, a cui lo Stato guarda solitamente anche il pelo nell’uovo, non gli immigrati! Non c’è niente di scandaloso nel chiedere agli immigrati che vogliono aver accesso ai buoni libri di presentare una serie di documentazioni che certifichino il loro reale stato patrimoniale nel Paese d’origine – spiega l’eurodeputata Bizzotto – Invece al PD e alla sinistra falsa buonista, alla ricerca disperata di nuovi serbatoi di voti, stanno più a cuore gli immigrati extracomunitari che gli italiani.”