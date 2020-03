Scontro frontale all’alba in città: due feriti, uno grave

Alle 5:30 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ragazzi del 99 a Vicenza per lo scontro frontale tra due auto: due feriti. La squadra ha messo in sicurezza i mezzi e liberato con il personale del SUEM l’autista 65 enne, rimasto bloccato all’interno della Fiat Panda completamente deformata. L’uomo è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasferito in ambulanza in ospedale. Ferito in maniera più lieve anche l’autista della Honda Civic pure lui portato in pronto soccorso da un’altra ambulanza. La polizia di stato ha segnalato e deviato il traffico durante i soccorsi, mentre i rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora circa.