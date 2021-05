Scontro fra tre auto in Valdastico: tre feriti

Nella serata di ieri, alle 22, i Vigili del fuoco sono intervenuti in A31, tra i caselli di Agugliaro e Albettone, in direzione Vicenza, per un incidente che ha coinvolto tre veicoli. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone.

I pompieri, arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il personale sanitario del SUEM si è preso cura dei feriti, trasferiti immediatamente in ospedale. Il tratto dell’autostrada è stato chiuso per recuperare le auto incidentate.

Sul posto sono arrivate anche la polizia stradale, il personale ausiliario dell’autostrada e il soccorso stradale. La situazione si è normalizzata dopo circa due ore.