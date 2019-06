Scontro frontale fra moto: due feriti gravi a Monteviale

Notizia in aggiornamento

Grave incidente oggi pomeriggio in via False a Monteviale (Vicenza) dove due motociclisti si sono scontrati frontalmente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per liberare i feriti che sarebbero finiti sotto i loro mezzi. Uno dei due motociclisti presenterebbe serie ferite ad una gamba. Il tratto dove è avvenuto l’incidente è pressoché rettilineo. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale San Bortolo di Vicenza in condizioni gravi.

In base alle prime informazioni uno dei due feriti ha 29 anni e si trova ora in rianimazione al San Bortolo. Il secondo motociclista si trova con ferite serie al Pronto Soccorso