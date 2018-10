Scontro fra furgoni: un ferito

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto stamane alle 08.30 lungo la Sp 350, km 48, nel territorio comunale di Arsiero all’altezza di località Ponte Schiri. Una pattuglia dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Schio in transito lungo la strada subito dopo l’incidente, tempestivamente ha chiesto il supporto alla centrale operativa del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Distaccamento di Polizia Locale di Piovene Rocchette. Un autocarro Iveco condotto da Z.A. dipendente di una ditta della provincia di Padova, nel transitare lungo Ponte Schiri con direzione di marcia Trento, ha tamponato violentemente un altro autocarro che si trovava in fase di arresto al centro della carreggiata per eseguire manovra di svolta a sinistra. All’interno di quest’ultimo mezzo erano presenti 3 occupanti, uno dei quali è stato trasportato con un’autoambulanza del SUEM 118 nel pronto soccorso dell’ospedale di Santorso in codice giallo.

Le sue condizioni non destano fortunatamente preoccupazioni mentre ingenti risultano i danni ai mezzi coinvolti.

La circolazione stradale ha subito inevitabili rallentamenti nonostante il servizio di viabilità svolto dal personale dall’Associazione Nazionale Carabinieri unitamente agli agenti della Polizia Locale.