Scontro fra due auto: tre feriti

Poco dopo le ore 18, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Valsugana a San Giorgio in Bosco per lo scontro tra due auto: due feriti. La squadra dei pompieri di Cittadella ha estratto una ragazza, rimasta incastrata al posto guida. Ferito anche l’altro autista venuto fuori autonomamente dalla vettura. Entrambi i feriti sono stati presi in cura dal personale del suem 118 e portati in ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.