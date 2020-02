Scontro fra auto e camioncino spazzatura: due feriti

Alle 7:15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bauce lungo la SP31 ad Altissimo per un incidente frontale tra un’auto e un camioncino del servizio di igiene ambientale: feriti i due conducenti. La squadra dei pompieri arrivati da Arzignano arrivati, hanno messo in sicurezza i due mezzi ed estratto dalla Fiat Panda una donna, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. La signora, ferita, è stata assistita dal personale del Suem e trasferita in ospedale. Ferito nello scontro anche l’autista del camioncino, portato pure lui in pronto soccorso. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle 9:15 dopo il recupero dei mezzi da parte del soccorso stradale.