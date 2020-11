Scontro camion-auto, estratto un ferito

Ieri pomeriggio alle 15:25 N.P., 63enne di Lusiana, alla guida di un camion, stava percorrendo via del Terziario con direzione Vicenza. Giunto nei pressi dell’entrata del centro commerciale di Thiene, per cause in corso di accertamento, il camion guidato dall’uomo si è scontrato contro l’auto di M.J. uomo 52enne di Thiene, che procedeva nello stesso senso di marcia. Quest’ultimo, bloccato in auto, è stato soccorso da ambulanza 118, che lo ha portato in codice giallo al pronto soccorso di Santorso.