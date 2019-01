Scontro auto-tir: due morti

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Incidente con due morti a Piazzola sul Brenta. Due i veicoli coinvolti nel tragico sinistro, avvenuto stamattina intorno alle 10.30 in via Marconi. Sul posto polizia, vigili del fuoco e 118. Secondo i primi riscontri, come riporta il Gazzettino, una vettura sarebbe uscita da una strada laterale e sarebbe stata centrata da un’altra proveniente dalla strada principale. A quel punto la vettura è stata sbalzata sull’altra corsia di marcia e si è scontrata con un mezzo pesante, andando distrutta.