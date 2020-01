Scontro auto-scooter: donna ferita

Tamponamento tra auto e uno scooter stamattina intorno alle 8 in viale Trieste all’altezza con via Sant’Antonio ad Alte di Montecchio in direzione Vicenza. Lo scontro si è verificato molto probabilmente a causa del ghiaccio: la donna in sella allo scooter ha riportato vari traumi ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Arzignano. Sul posto, per i rilievi e per regolare la viabilità visto il traffico in tilt, due pattuglie della polizia locale Dei Castelli di Montecchio.