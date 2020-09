Scontro auto-scooter, 1 ferito

Alle ore 9:50 di ieri in via Vicenza a San Vito di Leguzzano uno scooter, condotto da M.S., 68enne residente a Malo si è scontrato con un’auto condotta da G.G., 53enne residente a Trissino. A seguito della collisione Il motociclista è caduto rovinosamente a terra mentre la moto sotto il guard-rail, sul suo lato destro della strada ed è stato trasportato in codice rosso e sottoposto alle cure e accertamenti medici. Dinamica al vaglio della polizia locale Consorzio Alto Vicentino intervenuti per i rilievi del caso.