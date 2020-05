Scontro auto-moto: muore cinquantenne

Tragedia questa mattina alle 7 lungo la strada Marosticana: un terribile schianto tra un’auto e una moto non ha lasciato scampo al motociclista, un 50enne che stava andando a lavorare. N.onostante l’intervento del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dello scontro anche la polizia, per regolare il traffico: la strada è stata infatti chiusa all’altezza della rotatoria con viale Cricoli