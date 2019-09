Scontro auto-moto in rotatoria: ferito studente

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Scontro tra un’auto e una moto e traffico in tilt alle 7.55 stamattina tra Fara Vicentino e Breganze, nella nuova rotatoria vicino all’Astico. Ad avere la peggio il motociclista di una Cagiva – uno studente delle superiori – trasportato in codice giallo in ospedale. Sul posto un’ambulanza del Suem 118 e i carabinieri. Illeso invece il conducente della Clio Sport.