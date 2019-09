Scontro auto-moto: ferito uno studente che tornava da scuola

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Scontro auto-moto oggi intorno alle 14 a Breganze, al bivio di via Roma nella vecchia Gasparona. Una Peugeot 207 si è scontrata con una moto guidata da un sedicenne appena uscito da scuola che proseguiva verso il centro di Breganze. Nell’urto, il giovane è finito a terra sul marciapiede opposto e la moto è rimasta fortemente danneggiata, così come l’auto. Illesa invece la conducente della Peugeot, una 25enne di Mason che stava andando al lavoro a Thiene. Sul posto Suem e Carabinieri: ancora ignote la cause dello scontro e la condizioni del giovane.