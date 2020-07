Scontro auto-moto, ferito centauro

Sabato 18 luglio alle ore 13.45 in Via Bassano del Grappa a Thiene una Ford Fiesta, condotta da B.W. di anni 28 residente a Caldogno, proveniente da Vicenza con direzione Bassano del Grappa, che stava eseguendo la manovra di svolta a sinistra in Via 4 Strade, si è scontrata con una moto MV Agusta, condotta da A.C. di anni 49 residente nel Trevigiano. A causa dell’urto il centauro cadeva rovinosamente a terra e veniva trasportato all’Ospedale di Santorso per accertamenti. Illeso il conducente dell’autovettura.

Due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino sul posto per i rilievi del sinistro e la viabiltà del traffico.