Scontro auto-moto: ferito 26enne vicentino

Scontro fra una moto ed un’auto oggi pomeriggio attorno alle 13 in via Fermi (Vicenza Ovest). Secondo una prima ricostruzione un centauro di 26 anni residente nel quartiere, a bordo di una Ducati 600, è finito contro una Fiat Punto, guidata da una donna che stava procedendo nella stessa direzione e che ha svoltato a destra. Dopo l’impatto il motociclista è stato sbalzato riportando diverse ferite. E’ stato portato in ambulanza all’ospedale san Bortolo con un codice di media gravità. Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale