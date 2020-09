Scontro auto-moto, ferito 17enne

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Ieri pomeriggio a Thiene, B.N. uomo 38enne di Isola Vicentina, alla guida di Opel Astra, stava percorrendo la S.P. 349 con direzione Villaverla. Giunto all’altezza dei magazzini Berlaffa, svoltando a sinistra, si è scontrato con una moto in fase di sorpasso con direzione Villaverla-Thiene condotta da un 17enne. A seguito dell’impatto la moto ha urtato un’altra macchina ferma in colonna. Il giovane è stato trasportato con ambulanza 118 in codice giallo al Pronto Soccorso di Santorso.