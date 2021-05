Scontro auto-moto: centauro ferito

Stamattina alle 10 circa in via Marconi a Thiene, una Panda,condotta da B.G. 72enne residente a Thiene, mentre usciva da un parcheggio, si è scontrata con una moto condotta dal 20enne F.G. di Marano, proveniente dalla stazione dei treni. Il giovane è caduto a terra riportando ferite lievi.

Il Suem 118 ha trasportato il motociclista all’Ospedale di Santorso. Per i rilievi del sinistro e la viabilità del traffico sono intervenute due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino.