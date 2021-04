Scontro auto-moto, 3 feriti gravi

Villaverla, ore 15:50 di oggi. G.R., uomo 54enne di Thiene, alla guida di motociclo Yamaha granturismo e con a bordo E.A., donna 50enne di Bassano del Grappa, stava percorrendo via Roma proveniente da Vicenza con direzione Thiene. Giunto all’altezza del civico 132, non riusciva ad evitare l’impatto con una Mini Cooper, condotta da A.T., uomo 30enne residente a Vicenza, che proveniva dalla parte opposta e, per cause in corso di accertamento, aveva invaso la corsia dell’altro senso di marcia, dalla quale proveniva il motociclo.

Il conducente della moto veniva trasportato dall’elisoccorso in codice rosso a Verona, la passeggera della moto, veniva trasportata in codice rosso all’Ospedale di Vicenza; il conducente della Mini Cooper, veniva trasportato in codice giallo all’ospedale di Santorso.