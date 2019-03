Scontro auto-furgone nel traforo Schio-Valdagno: 2 feriti

Alle ore 09,10 circa di stamattina tre pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio e una del Consorzio Valle Agno sono intervenute nel Traforo che collega Schio a Valdagno per un incidente stradale con feriti. Una Fiat Tipo condotta da B.M., 43enne originario di Vicenza, stava percorrendo il tunnel verso Schio. Giunto all’altezza del secondo km circa, che ricade sul Comune di Schio, per cause in corso di accertamento ha invaso completamente la corsia opposta di marcia scontrandosi frontalmente con un autocarro Iveco condotto da M.D., 61enne scledense. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi con l’ambulanza: il conducente della Fiat Tipo trasportato presso l’Ospedale di Santorso mentre quello dell’autocarro Iveco presso l’Ospedale di Valdagno, dove tutt’ora sono ricoverati per gli accertamenti del caso. Non dovrebbero essere in pericolo di vita. Per entrambi i conducenti sono in corso accertamenti pee verificare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti durante la guida. Sul posto anche due mezzi dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Schio e personale di Vi.abilità addetto alla sorveglianza del tunnel.

Per evitare pericolo alla circolazione stradale e al personale intervenuto, la circolazione è rimasta sospesa fino alle ore 12,30 circa.