Scontro auto-furgone: conducente incastrato nell’abitacolo, 2 feriti

Ieri sera poco prima delle 22, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale Maranese a Schio per lo scontro tra un furgone e un’auto: due feriti. La squadra dei pompieri accorsa dal locale distaccamento, ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente dell’auto, rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 e portato in ospedale come anche l’altro conducente venuto fuori autonomamente. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.