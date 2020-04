Scontro auto-bici: multato il ciclista per violazione delle norme

Nei controlli a Schio e dintorni svolti dalla Polizia Locale, nella serata di martedì, invece, la polizia locale procedeva al rilievo di uno scontro stradale “auto-bicicletta”, a Schio via Sardegna. Nella circostanza il conducente della bici è stato trasportato al Pronto Soccorso di Santorso, ma anche sanzionato per la normativa anti-COVID. Trattasi di persona già nota per numerosi fatti di cronaca in Schio. Mercoledì, invece, è stato sottoposto a fotosegnalamento uno straniero, privo di qualsiasi documento, che rifiutava di declinare le proprie generalità. L’uomo è stato anche sanzionato per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione.