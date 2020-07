Scontro auto-bici: ferito ragazzino

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO —- Un ragazzino di circa 12 anni è stato investito oggi pomeriggio tra Vicenza e Caldogno mentre era in bici. Un’auto l’ha investito in via Ponte del Marchese. Ignota per ora la dinamica dell’incidente in cui ad avere la peggio proprio il ragazzino, che sarebbe stato sbalzato dalla bici cadendo a terra dopo lo scontro. Sul posto è arrivata un’ambulanza del Suem: il ragazzino era comunque cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.