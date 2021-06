Scontro auto-bici: ciclista in rianimazione

Incidente stamane poco dopo le 8 all’incrocio fra via Vallisana e via Libertà a Zugliano.

C.M., donna di 30 anni residente a Zugliano, a bordo di una Fiat 500, per cause in corso di accertamento, giunto allo stop di via Vallisana non si è accorto del sopraggiungere alla sua sinistra di una bici da corsa condotta da V.R. di 53 anni residente a Pozzoleone che, a causa dell’impatto, è caduto rovinosamente a terra.

Il ciclista è stato subito soccorso dalla conducente e da altri automobilisti. Sul posto il Suem 118 di Santorso che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto del ciclista all’Ospedale di Vicenza dove è stato ricoverato in codice rosso (gravi condizioni).

Il rilievo del sinistro a cura di una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino.