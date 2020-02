Scontro all’incrocio, ferito 16enne

Poco prima delle 19 tre pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute all’incrocio fra via Pio X e via Maccà a Schio, per un incidente che ha visto coinvolti un’autovettura e una moto.

Un’autovettura RENAULT condotta da una 42enne di Schio stava percorrendo via Pio X con direzione Magrè centro. Giunta in corrispondenza dell’incrocio a raso con via G. Maccà, nello svoltare a sinistra per immettersi in via Maccà, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un motociclo FANTIC MOTOR, condotto da un 16enne, che stava percorrendo via Pio X con direzione di marcia San Vito di Leguzzano. Ad avere la peggio quest’ultimo che veniva prontamente soccorso da un’ambulanza del 118 e sottoposto a cure mediche presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso (fortunatamente non risulta in pericolo di vita). Anche la conducente dell’autovettura si è rivolta al predetto Pronto Soccorso per accertamenti.

Le pattuglie intervenute, oltre al rilievo del sinistro stradale, hanno curato la viabilità in loco al fine di limitare quanto più possibile il disagio agli automobilisti in transito.