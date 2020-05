Scontro all’incrocio: due feriti

Alle 11:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Stazione a Rossano Veneto per lo scontro tra due auto di cui una rovesciatasi su un fianco, feriti i due conducenti: un uomo e una donna. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti erano già stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferiti in ospedale. La polizia locale e i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.