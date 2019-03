Scontro all’incrocio: auto si cappotta, illesa l’autista

Alle ore 21,30 circa di ieri, una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta in via Lago di Garda all’incrocio con via Lago Maggiore di Schio per il rilievo di un sinistro stradale. Una Citroen, condotta da una 40enne stava percorrendo via Lago Maggiore: giunta all’incrocio con via Lago di Garda ha urtato con la parte anteriore destra contro la fiancata destra la Peugeot 206 che stava transitando in via Lago di Garda. A seguito del violento urto, la Peugeot 206 si è capovolta: fortunatamente la conducente (una 26enne) non ha riportato gravi lesioni riuscendo così ad uscire dal mezzo senza l’aiuto di terze persone. Sul posto interveniva anche un mezzo dei Vigili del Fuoco di Schio. Entrambe le conducenti venivano sottoposte a pre test per la verifica del tasso alcolico, con esito negativo.