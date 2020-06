Scontro al semaforo: ferita una mamma con 2 minori a borso

Alle ore 18.45 circa di ieri due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino – Distaccamento di Piovene Rocchette – sono intervenute all’incrocio tra via Trento e via del Bò a Piovene Rocchette, per un incidente stradale con feriti. Il conducente di un’auto stava circolando su via del Bo’ con direzione via Libertà quando, giunto all’incrocio con semaforo lampeggiante, per cause in corso di accertamento si è scontrato contro un’altra auto, condotta da una signora con a bordo due figli minori. Ingenti i danni alle auto, entrambe rimosse con carroattrezzi. La conducente è stata trasportata con ambulanza al Pronto Soccorso di Santorso per accertamenti, fortunatamente nulla di grave).